العاصفة "ألبرتو" تضعف وتتحول إلى منخفض جوي شبه مداري

الشارقة 24 – وام:

تراجعت قوة العاصفة المدارية "ألبرتو" بعد قربها من ولاية ألاباما الأميركية وأخذت بالتحول إلى منخفض جوي شبه مداري.

وقال المركز القومي للأعاصير إن العاصفة المدارية "ألبرتو" تحولت إلى منخفض جوي شبه مداري رغم وجود خطر هطول أمطار غزيرة، مشيراً إلى أنه تم رصد العاصفة على بعد نحو 80 كيلومتراً شمال غربي دوثان في ولاية ألاباما برياح تبلغ سرعتها القصوى 55 كيلومتراً في الساعة.

وأضاف المركز ومقره ميامي أن التنبؤات تشير إلى استمرار ضعف العاصفة "ألبرتو" مع تحركها بشكل أكبر نحو الداخل ومن المتوقع تحولها إلى منخفض بحلول مساء الثلاثاء.