"ألبرتو" تهدد باجتياح جنوب شرق الولايات المتحدة

الشارقة 24 - د ب أ:

تستعد منطقة جنوب شرق الولايات المتحدة، يوم الإثنين، لوصول أول عاصفة يتم تسميتها في عام 2018 إلى اليابسة، حيث رفعت الأعلام الحمراء على شواطئ ساحل الخليج، وصدرت تحذيرات من حدوث فيضانات في كثير من المناطق البعيدة عن الشاطئ.

وجرى تحذير السباحين وراكبي الأمواج من نزول المياه، بينما تتأهب المناطق المعرضة للفيضانات في ولايات فلوريدا ومسيسبي وألاباما، لاحتمال ارتفاع مستوى المياه بمجرد وصول العاصفة شبه الاستوائية "ألبرتو" إلى اليابسة، في وقت لاحق الإثنين.

ومن المتوقع سقوط أمطار غزيرة على المناطق الداخلية، في وقت نشرت فيه الهيئة الوطنية الأميركية للطقس تحذيراً، من هبوب عاصفة استوائية على الطرف الغربي لفلوريدا وجنوب مسيسيبي، بينما أعلن حاكما ولايتي ألاباما وفلوريدا حالة الطوارئ.

وتتوقع هيئة الطقس أن العاصفة ألبرتو سوف تبلغ اليابسة بالقرب من بنما سيتي بفلوريدا، محملة برياح تبلغ سرعتها مئة كيلومتر في الساعة، ثم تتحرك باتجاه الشمال قبل أن تتحول إلى الاتجاه الشمالي الشرقي.

وقالت هيئة الطقس: إنه من المحتمل هبوب رياح بقوة عاصفة استوائية، على أجزاء من ساحل الخليج الأميركي، مضيفة أن العاصفة سوف تتسبب في أمواج خطيرة وتيارات حادة للسباحين.

وتضرب العاصفة جنوب شرقي الولايات المتحدة، على مدار أربعة أيام قبل بدء موسم الأعاصير رسمياً في البلاد، وتأتي أيضاً في يوم الذكرى وهو يوم عطلة للبنوك، يعتبر بداية تقليدية لموسم الإجازات الصيفية الأميركية والذهاب للشواطئ.