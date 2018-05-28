مودي يفتتح طريقين سريعين حول دلهي لخفض التلوث بنسبة 30 %

الشارقة 24 – رويترز:





قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنه يتوقع انخفاضاً بنسبة 30 % في عدد السيارات التي تدخل دلهي مع افتتاحه طريقين سريعين جديدين حول العاصمة، بهدف تقليل الازدحام في شوارعها وخفض التلوث.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت في تقرير الشهر الجاري، إن الهند تضم 14 من أكثر مدن العالم تلوثاً، وإن دلهي تأتي في المرتبة السادسة لأكثر مدن العالم تلوثاً، وتراجعت جودة الهواء خلال فصول الشتاء الأخيرة مما دفع مكتب مودي إلى متابعة إجراءات تنظيف هواء العاصمة.

وقال مودي، أمس الأحد: "الطريقان السريعان سيعودان بالنفع على سكان منطقة العاصمة الوطنية دلهي بخفض التلوث وتقليل الاختناق المروري".

وتقع منطقة العاصمة الوطنية، التي تشهد توسعاً عمرانياً سريعاً ومعدلات تلوث كبيرة، حول نيودلهي ومساحتها ثلث مساحة ولاية نيويورك الأميركية ولكن يقطنها سكان أكثر 2.5 مرة عن عدد سكان نيويورك.