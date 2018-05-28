بلغاريا تبلغ عن تفش لإنفلونزا الطيور في مزرعة للبط

الشارقة 24 - رويترز:





أبلغت سلطات وكالة سلامة الغذاء في بلغاريا، الأحد، عن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة للبط بقرية ستيفانوفو بشمال غرب البلاد وقالت إنه يجري إعدام الطيور بالمزرعة.

وهذا ثاني تفش لإنفلونزا الطيور بالمزرعة منذ أكتوبر، عندما تم وقتها إعدام أكثر من عشرة آلاف بطة.

ولم تتضح بعد سلالة ذلك الفيروس، حيث أعلنت بلغاريا عن مجموعة من حالات تفشي إنفلونزا الطيور منذ ديسمبر، وشمل بعضها سلالة إتش5إن8 الشديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور.

وذكرت وكالة سلامة الغذاء على موقعها الإلكتروني إنه تم تحديد منطقة حماية قطرها 3 كيلومترات حول المزرعة في ستيفانوفو، فضلاً عن حظر تنقل الطيور المحلية والبرية وغيرها من الطيور في تلك المنطقة وكذلك حظر مبيعات البيض والدواجن.