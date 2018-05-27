ولاية مسيسبي تعلن حالة الطوارئ بسبب العاصفة ألبرتو

الشارقة 24 – رويترز:





أعلنت ولاية مسيسبي الأميركية حالة الطوارئ، السبت، مع تحرك العاصفة ألبرتو شبه المدارية شمالاً صوب ساحل الخليج بالولايات المتحدة، مما يهدد بهطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات بحلول يوم الإثنين.

وأعلن فيل بريانت حاكم ولاية مسيسبي حالة الطوارئ، وقال في بيان إن الفيضانات الساحلية والداخلية يمكن أن تصبح مشكلة خطيرة خلال الأيام المقبلة.

وقالت الهيئة القومية للأرصاد الجوية إن من المتوقع اقتراب العاصفة من ساحل الخليج الشمالي يوم الإثنين.

وألبرتو أول عاصفة تحمل اسماً في موسم أعاصير 2018 وكانت تتحرك شمالاً بسرعة نحو 16 كيلومتراً في الساعة مثيرة رياحاً تبلغ سرعتها نحو 40 ميلاً في الساعة يوم السبت.