فلوريدا تعلن حالة الطوارئ مع اقتراب "ألبرتو"

جانب من الأضرار الناجمة عن إعصار سابق في ولاية فلوريدا الأميركية

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن ريك سكوت حاكم ولاية فلوريدا الأميركية، يوم السبت، حالة الطوارئ مع تحرك العاصفة ألبرتو شمالاً، نحو ساحل الخليج الأميركي، ما يهدد بهطول أمطار غزيرة وفيضانات بحلول يوم الإثنين.

وقال سكوت في بيان: إن كل مقاطعات الولاية البالغة 67 مقاطعة صدر لها تحذير لمنح الولاية والحكومات المحلية الوقت الكافي والموارد الكافية للاستعداد لمواجهة العاصفة.

ووفقاً لأحدث توصية من هيئة الطقس الوطنية، من المتوقع أن تقترب العاصفة من الساحل يوم الإثنين.

وأضافت أن ألبرتو، وهي أول عاصفة تحمل اسماً في موسم أعاصير 2018، تتحرك شمالاً بسرعة نحو عشرة أميال في الساعة، وتبلغ سرعة الرياح بها نحو 65 كيلومتراً في الساعة يوم السبت.

ومن المتوقع أن تكتسب العاصفة، قوة تدريجياً لحين وصولها لساحل الخليج مساء الإثنين.