حرائق غابات خارج السيطرة بغرب أستراليا

الشارقة 24 – رويترز:





حذرت السلطات الأسترالية، الجمعة، من أن سلسلة من حرائق الغابات الخارجة عن السيطرة، والتي تشتعل في منطقة غرب أستراليا الساحلية تهدد الأرواح والمنازل.

وتلقى سكان بلدة نابير تحذيراً فورياً من حرائق الغابات.

وقالت إدارة الحرائق وخدمات الطوارئ "أنتم في خطر وتحتاجون إلى التصرف على الفور من أجل البقاء، هناك خطر على الأرواح والمنازل".

وهناك حريقان على الأقل خارج السيطرة كانا قد اندلعا، الخميس، ويهددان المجتمعات، وأحدهما في مدينة ألباني غرباً، والآخر بالقرب من متنزه برونجروب الوطني في الشمال الشرقي.

ووصف رئيس بلدية ألباني دينيس ولنجتون الوضع بأنه "ليس سوى فوضى مطلقة".