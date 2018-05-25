الإعصار "مكونو" يقترب من سواحل سلطنة عمان

الشارقة 24:

حسب وكالة الأنباء العمانية، توضح آخر صور الأقمار الاصطناعية وخرائط الطقس تمركز الإعصار المداري "مكونو" حالياً على دائرة عرض 15.1 درجة شمالاً، وخط طول 54.3 درجة شرقاً مستمراً في حركته نحو سواحل سلطنة عمان، ويبعد مركز الإعصار حوالي 200 كم عن مدينة صلالة بينما تبعد كتلة السحب الرئيسية 50 كم، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ 70 إلى 80 عقدة 130 – 148 كم في الساعة.

وأوضح المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في سلطنة عمان، أن آخر خرائط الطقس ونماذج التنبؤات العددية تشير إلى استمرار تحرك الإعصار باتجاه سلطنة عمان خلال الساعات القادمة، حيث يتواصل تدفق السحب وهطول أمطار متفاوتة الغزارة، في حين تصل كتلة السحب الرئيسية سواحل محافظة ظفار، الجمعة، مصحوبة برياح شديدة السرعة وأمطار رعدية غزيرة جداً.

وتهيب الهيئة العامة للطيران المدني بسلطنة عمان، بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، وعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة وضرورة متابعة التحذيرات والنشرات الجوية الصادرة عنها.