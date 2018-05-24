العثور على 3 من صغار الدببة في جبال بلغاريا

الشارقة 24 - رويترز:

عثر حراس الغابات على ثلاثة من صغار الدببة، وهي في سن ثلاثة شهور، ولم يطلق عليها أسماء بعد، في أواخر شهر أبريل، وكانت بمفردها في جبال رودوب بجنوب غرب بلغاريا، وتجري الاستعدادات لنقلها عبر الحدود.

وقد نقلت الدببة الثلاثة بعد العثور عليها في جبال بلغاريا إلى مؤسسة "فور بوز"، التي تولت تغذيتها بالحليب والدقيق لتستعيد صحتها، إذ لم تكلل جهود البحث عن أم الصغار بالنجاح.

وصرح ديميتار إيفانوف مدير مركز الإنقاذ الذي تديره "فور بوز"، بالاشتراك مع مؤسسة بريجيت باردو: "تشير خبرتنا إلى أنه في أكثر من 90 بالمئة من الحالات التي يعثر فيها على صغار دببة في البرية، تكون الأم قد تعرضت للمطاردة أو القنص بأيدي صيادين".

وتأمل المؤسسة أن تعود الدببة الثلاثة إلى البرية في بلغاريا، لكن يتعين أولاً نقلها إلى مركز إنقاذ متخصص في اليونان، حيث سيجرى تعليمها المهارات اللازمة من أجل البقاء وستقضي هناك قرابة عام.