"سبيس إكس" تطلق الصاروخ "فالكون 9" حاملاً أقماراً صناعية

الشارقة 24 – رويترز:



عبر الصاروخ فالكون 9، أطلقت شركة سبيس إكس بنجاح، أقماراً صناعية للاتصالات، وأبحاث المناخ إلى المدار هذا الأسبوع.



وأكدت الشركة التي يرأسها إيلون ماسك، أن الصاروخ يحمل قمرين صناعيين يستخدمان لرصد حركة كتلة الأرض، بالإضافة إلى خمسة أقمار للاتصالات لحساب شركة إيريديام التي وصفتها سبيس إكس بأنها شبكة أقمار الاتصالات الوحيدة، التي تغطي كل أنحاء العالم.

وأضافت أن الأقمار التي تطلقها لحساب إيريديام، جزء من حملة تقوم بها الشركة لإحلال أكبر شبكة أقمار صناعية تجارية في العالم.

وتم إطلاق الصاروخ من قاعدة فاندنبرج الجوية، إلى الشمال من سانتا باربرا.

وذكرت شركة سبيس إكس، أن القمرين اللذين ستكون مهمتهما رصد حركة كتلة الأرض ويحملان اسم "جريس" يمكن استخدامهما في متابعة التغيرات في الأغطية الجليدية وأنهار الجليد ومخزونات المياه الجوفية، ومياه البحيرات الكبرى والأنهار ومستويات المياه في البحار وهو ما يتيح رؤية فريدة لتطورات المناخ على كوكب الأرض.