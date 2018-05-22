الإمارات تحتفي باليوم الدولي للتنوع البيولوجي

الشارقة 24 – وام:

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، دول العالم الاحتفال باليوم الدولي للتنوع البيولوجي الذي يصادف 22 مايو من كل عام.

ويحتفي العالم بهذه المناسبة هذا العام تحت شعار "الاحتفال بــ 25 عاماً من الجهود لحماية التنوع البيولوجي"، وذلك بمناسبة مرور 25 عاماً على اتفاقية التنوع البيولوجي التي وقعتها الإمارات في عام 1992 وتم التصديق عليها في 2000.

وبهذه المناسبة قالت هبة الشحي، مدير إدارة التنوع البيولوجي بالإنابة بوزارة التغير المناخي والبيئة، إن حماية التنوع البيولوجي تعتبر إحدى الركائز الأساسية في سياسة المحافظة على البيئة وتنميتها في دولة الإمارات، وفي رؤية الإمارات 2021 التي تؤكد أهمية المحافظة على البيئة الطبيعية الغنية للوطن من الأخطار الناجمة عن الأنشطة البشرية عالمياً ومحلياً عبر التدابير الوقائية والإجراءات التنظيمية التي تحمي الأنظمة البيئية من التوسع المدني.

و أوضحت الشحي أن جهود الدولة في المحافظة على التنوع البيولوجي تتضمن "البرنامج الوطني لاستدامة الحياة الفطرية"، والذي يمثل أحد مبادرات مختبر الإبداع الحكومي التي جاءت استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والتي تهدف إلى حماية الحياة الفطرية في الدولة عبر حزمة متكاملة من السياسات و الإجراءات و الأبحاث و المبادرات المتعلقة بحماية الأنواع المحلية، وتنظيم تداول الأنواع الحيوانية والنباتية وتحديد الأنواع الغازية وآليات السيطرة والحد من انتشارها ومنع استيرادها، وإحكام الرقابة على قطاع تجارة الأنواع الحيوانية والنباتية بالدولة بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والقوانين البيئية.

وذكرت أن الدولة تحرص على زيادة مساحات المحميات الطبيعية التي يبلغ عددها 43 محمية برية وبحرية في الدولة وتصل مساحتها الاجمالية إلى أكثر من 18 ألف كيلو متر مربع وتشكل نسبة 14.35 بالمائة من مساحة الدولة، منوّهة إلى أن ذلك يفوق المستهدف في الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي.