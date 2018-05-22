"الوطني للإنذار المبكر" يصدر تقريراً حول الحالة المدارية في بحر العرب

الشارقة 24:

في بيان أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني بعمان، الثلاثاء، أكد المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، تطور المنخفض المداري العميق في بحر العرب إلى عاصفة مدارية، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ 34 إلى 40 عقدة، ويتمركز جنوب غرب بحر العرب على دائرة عرض 9.5 درجة شمالاً، وخط طول 57 درجة شرقاً.

ويبعد مركز العاصفة حوالي 900 كم عن مدينة صلالة، في حين تبعد أقرب كتلة سحب مصاحبة العاصفة 400 كم عن مدينة صلالة.

وتشير آخر خرائط الطقس ونماذج التنبؤات العددية إلى احتمال تدفق السحب وهطول أمطار متفرقة، الخميس 24 مايو.

وتهيب الهيئة العامة للطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما تهيب بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.