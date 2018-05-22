إندونيسيا ترفع مستوى التأهب لبركان "جبل ميرابي"

الشارقة 24 – واس:

رفعت السلطات الإندونيسية، الثلاثاء، مستوى التأهب لثوران بركان "جبل ميرابي" الواقع في جزيرة جاوة إلى درجة واحدة أعلى من المعتاد بعد سلسلة من الثورانات.

وأوضح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الإندونيسية سوتوبو نوجروهو أن البركان ثار أربع مرات منذ الإثنين الماضي، مما تسبب في قذف رماد على ارتفاع 3.5 كيلومتر في الهواء لكنه لم يقذف أي حمم، مبيناً أنه تم تحذير السكان بالابتعاد عن منطقة يبلغ نصف قطرها 3 كيلومترات وأن قرابة 700 شخص غادروا منازلهم طواعية لمواقع أكثر أماناً رغم عدم وجود أمر بالإجلاء.

ويعد بركان "جبل ميرابي" الذي يبلغ ارتفاعه 2930 متراً أكثر البراكين نشاطاً في إندونيسيا وقد أدت سلسلة من الثورانات العنيفة في الموقع إلى مقتل أكثر من 300 شخص في عام 2010.