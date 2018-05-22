700 شخص غادروا منازلهم

إندونيسيا ترفع مستوى التأهب لبركان "جبل ميرابي"

  • الثلاثاء 22, مايو 2018 في 11:22 ص
  • بخار ينفث من قمة بركان جبل ميرابي في جزيرة جاوة بإندونيسيا
    بخار ينفث من قمة بركان جبل ميرابي في جزيرة جاوة بإندونيسيا
بعد سلسلة من الثورانات، رفعت السلطات الإندونيسية، الثلاثاء، مستوى التأهب لثوران بركان "جبل ميرابي" الواقع في جزيرة جاوة إلى درجة واحدة أعلى من المعتاد.
الشارقة 24 – واس:
 
رفعت السلطات الإندونيسية، الثلاثاء، مستوى التأهب لثوران بركان "جبل ميرابي" الواقع في جزيرة جاوة إلى درجة واحدة أعلى من المعتاد بعد سلسلة من الثورانات.
 
وأوضح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث الإندونيسية سوتوبو نوجروهو أن البركان ثار أربع مرات منذ الإثنين الماضي، مما تسبب في قذف رماد على ارتفاع 3.5 كيلومتر في الهواء لكنه لم يقذف أي حمم، مبيناً أنه تم تحذير السكان بالابتعاد عن منطقة يبلغ نصف قطرها 3 كيلومترات وأن قرابة 700 شخص غادروا منازلهم طواعية لمواقع أكثر أماناً رغم عدم وجود أمر بالإجلاء.
 
ويعد بركان "جبل ميرابي" الذي يبلغ ارتفاعه 2930 متراً أكثر البراكين نشاطاً في إندونيسيا وقد أدت سلسلة من الثورانات العنيفة في الموقع إلى مقتل أكثر من 300 شخص في عام 2010.