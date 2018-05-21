"الوطني للإنذار المبكر": منخفض مداري في بحر العرب

الشارقة 24:

في بيان أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني بعمان، توضح صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل خرائط الطقس بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة بعمان، رصد منخفض مداري في بحر العرب وتقدر سرعة الرياح حول المركز 17 إلى 25 عقدة، ويتمركز جنوب غرب بحر العرب على دائرة عرض 9.0 درجات شمالاً وخط طول 60.0 درجة شرقاً.

ولا يوجد أي تأثير مباشر على أجواء السلطنة خلال الأيام الـ 3 القادمة.

كما تشير خرائط الطقس ونماذج التنبؤات العددية إلى احتمال تطور وتحرك الحالة المدارية باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي نحو سواحل محافظتي الوسطى وظفار.