الإمارات تشارك في المعرض الزراعي الـ 85 بصربيا

الشارقة 24 – وام:

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وفد الدولة المشارك في المعرض الزراعي الخامس والثمانين، المقام في مدينة "نوفي ساد" الصربية.

وركز معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي في كلمته خلال افتتاح المعرض، على أهمية التعاون الدولي في دعم القطاع الزراعي، لتطوير منظومة الآلات والتكنولوجيا التي يعتمد عليها، والأساليب الابتكارية في الزراعة التي من دورها زيادة الإنتاج وخفض استهلاك الموارد الطبيعية للبيئة.

وقال معاليه إن تداعيات التغير المناخي التي يواجهها العالم حالياً، والتي تسببت في تغير طبيعة الطقس والمناخ في دول عدة شكلت تحدياً هاماً لقدرة المجتمعات على تحقيق أمن وتنوع غذائي، ونتيجة لذلك يعاني الملايين حالياً من سوء التغذية ونقص الغذاء، لذا يجب تعزيز التعاون الدولي وتوحيد الجهود لمواجهة هذا التحدي الهام، وتطوير منظومة مستدامة للزراعة.

ووقع معالي الدكتور الزيودي عقب الافتتاح، مذكرة تفاهم مع وزير الزراعة والتشجير وإدارة المياه الصربي، بحضور سعادة مبارك سعيد أحمد برشيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية صربيا، لتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والسلامة الغذائية وتبادل أفضل الخبرات والمعلومات والممارسات والتكنولوجيات الحديثة في هذه المجالات وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الدولتين، وتعزيز التبادل التجاري للمنتجات الزراعية والحيوانية وزيادة التعاون التقني في هذه المجالات كافة وبالأخص في تربية الحيوانات والأسمدة والري.