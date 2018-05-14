مقتل 70 شخصاً بسبب العواصف القوية في الهند

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن مسؤولون هنود، الإثنين، مقتل 71 شخصاً على الاقل، إثر تعرض 4 ولايات هندية لعواصف قوية خلال الليلة الماضية، حيث تم وضع الهيئات في البلاد في حالة تأهب، وسط تحذيرات من المزيد من الأحوال الجوية السيئة.

وخلفت الرياح السريعة والمصحوبة بالأمطار والبرق، والتي بدأت منذ ليلة الأحد، دماراً هائلاً أدى إلى تدمير المنازل وإصابة العشرات.

من ناحية أخرى، سجلت ولاية أوتار براديش الواقعة شمالي البلاد، أعلى عدد للقتلى بين الولايات، بلغ 42 قتيلاً، بحسب ما قاله مسؤولون في غرفة التحكم في الكوارث بالولاية.

ومن المرشح أن يرتفع عدد القتلى، حيث أصيب 83 شخصاً وتم إدخال الكثيرين منهم إلى المستشفيات، وقد تضرر أكثر من 120 منزلاً.