"بيئة" تُكرّم طلبة الإمارات تقديراً لجهودهم المستدامة

الشارقة 24:

أكدت شركة الشارقة للبيئة "بيئة"، الشركة الرائدة في الشرق الأوسط والحائزة على جوائز في مجال الإدارة البيئية، التزامها بنشر الثقافة البيئية، وتبني المسؤولية البيئية، خلال تكريمها للإبداع، والابتكار، والتميز لدى الطلبة والمدرسين ضمن حفل توزيع جائزة المدارس للتميز البيئي، وجوائز الدورة الخامسة من مسابقة المدارس لإعادة التدوير، والذي أقيم في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة الأحد، بحضور المرشحين للجائزة من طلبة المراحل التعليمية من رياض الأطفال، وحتى الصف الثاني عشر، من الشارقة، ودبي، والفجيرة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة.

وإنطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جاء إطلاق جائزة المدارس للتميز البيئي، ومسابقة المدارس لإعادة التدوير، بمبادرة من مدرسة "بيئة" للتثقيف البيئي، بهدف تحفيز وتشجيع العمل البيئي الإيجابي بين الطلبة، وتحمل دورة العام الحالي من الجائزة طابعاً خاصاً، كونها أول حفل يُقام في أعقاب توسيع برنامج الجائزة، وحضر فعاليات الحفل سعادة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي بن راشد النعيمي "الشيخ الأخضر"، الذي أثنى على جهود الطلبة في المحافظة على البيئة.

وأكد سعادة خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لشركة "بيئة"، أن "بيئة" تلتزم على الدوام التزاماً راسخاً برفع مستوى الوعي البيئي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولا يمكن ضمان تحقيق طموحاتنا في مستقبل مستدام بدون مشاركة جيل المستقبل، وسررنا بأن نشهد هذا النمو الكبير الذي حققته مدرسة "بيئة" للتثقيف البيئي، والزيادة على صعيد حجم المشاركة في مسابقتي جائزة المدارس للتميز البيئي، ومسابقة المدارس لإعادة التدوير، وقد أظهر ذلك مدى حماس الطلبة للعب دورهم كحماة للبيئة، فهؤلاء الطلبة يمثلون مستقبلنا، وقد ظهر شغفهم بالبيئة جلياً من خلال المشاركات التي تقدموا بها، ونحن نحيي تفانيهم، ونشيد بحرصهم وعملهم الجاد، ويسرنا تكريمهم اليوم على ما بذلوه من جهود.

وأدى التوسع في برنامج المسابقة إلى إبرام اتفاقيات تعاون جديدة، حيث أعلنت شركة "دوراسيل" في وقت سابق من هذا الأسبوع عن شراكة استراتيجية جديدة مع مدرسة "بيئة" للتثقيف البيئي، بهدف تشجيع وتمكين الطلبة من إعادة تدوير البطاريات المستعملة، وهذا انطلاقاً من الالتزام المتبادل بالارتقاء بالثقافة البيئية، وتعتبر "دوراسيل" أحد أكبر المستثمرين في برامج الاستدامة في صناعة البطاريات عالمياً، وتبذل جهوداً مكثفة للتخفيف من تأثيرها على البيئة من خلال برامج الاستدامة البيئية، ومن شأن هذا التعاون الجديد، ضمان إدخال شركة "دوراسيل"، للمبادرات التي تقدم حلولاً بديلة لإعادة تدوير البطاريات في دولة الإمارات، في خطوة مهمة للأمام لخلق مستقبل مستدام وحماية البيئة.

وخلال دورة العام الحالي، استقبلت جائزة المدارس للتميز البيئي، والتي كانت تُقام سابقاً، تحت اسم جائزة الشارقة للوعي البيئي، مشاركات من مدارس من مختلف أرجاء دولة الإمارات، حيث بلغ عدد المدارس المشاركة 311 مدرسة، قدمت أفضل ما لديها من جهد وإبداع لتحقيق شعار هذا العام في "الحفاظ على الموارد الطبيعية"، وفي تأكيد على ارتفاع مستوى الوعي البيئي في المنطقة، بادرت سلطة واحة دبي للسيليكون إلى تقديم الدعم والرعاية لجائزة المدارس للتميز البيئي.

وتم توزيع 14 جائزة تحت فئات "أفضل تجربة علمية بيئية"، و"أفضل فيلم بيئي"، و"أفضل نموذج أولي بيئي"، و"أفضل اختراع بيئي"، و"الإنجاز الفردي المتميز"، وتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم ضمت خبراء بيئيين، وممثلين عن شركة "بيئة"، وحصل الفائزون على جوائز نقدية تراوحت ما بين 5 - 25 ألف درهم.

وعلى صعيد النتائج، فازت مدرسة أذن للتعليم الأساسي من رأس الخيمة، بالمركز الأول في فئة أفضل تجربة علمية بيئية، للصفوف من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني، وحلت روضة النفائس من الشارقة ثانية، وروضة الشهد من الفجيرة في المركز الثالث.

وسيطرت مدارس الشارقة على جوائز فئة "أفضل فيلم بيئي"، للصفوف من الثالث وحتى الخامس الابتدائي، حيث جاءت مدرسة إمامة بنت أبي العاص في المركز الأول، ومدرسة لبنى بنت حباب في المركز الثاني، ومدرسة ليدرز الخاصة في المركز الثالث، أما جائزة أفضل نموذج أولي بيئي للصفوف من السادس وحتى التاسع فكانت من نصيب "جيمس مدرستنا الثانوية الإنجليزية" بدبي، فيما ذهبت جائزة أفضل اختراع بيئي للصفوف من العاشر وحتى الثاني عشر، إلى مدرسة العالم الجديد الأميركية الخاصة من الشارقة، وحلت مدرسة دلهي الخاصة ثانياً، وجاءت المدرسة الهندية النموذجية الجديدة من دبي في المركز الثالث.