"الشارقة للعمل التطوعي" تستقبل مؤسس مبادرة "مليون شتلة"

الشارقة 24:

استقبلت جائزة الشارقة للعمل التطوعي، المزارع مبارك العويني، صاحب مبادرة غرس "مليون شتلة" من أجل كويت خضراء، الذي سجل زيارة إلى الجائزة للاطلاع والتعرف على برامج الجائزة، وذلك بحضور السيد جاسم الحمادي أمين عام الجائزة، والأستاذة فاطمة موسى البلوشي المدير التنفيذي للجائزة.

حيث رحب جاسم الحمادي أمين عام الجائزة، بالضيف الزائر مثمناً جهوده المبذولة في خدمة الوطن والمجتمع بدولة الكويت الشقيقة، وناقش الحاضرون خلال الاجتماع العديد من المواضيع التي تخص المبادرات والأعمال التطوعية التخصصية التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع، والتي من الممكن أن تستفيد منه أكبر شريحة ممكنة من شرائح المجتمع، وأكد جاسم الحمادي؛ على أهمية مثل الشراكة المجتمعية بين مختلف الأفراد والمؤسسات، حيث أن مثل هذه المبادرات المتخصصة التي أطلقها المزارع الكويتي تصب في اهتمام العمل التطوعي المتخصص.

ومن جانبها أشادت فاطمة البلوشي المدير التنفيذي للجائزة، بجهود المزارع العويني ومبادرتها التي وصل صداها إلى خارج دولة الكويت، مستعرضة العرض التفصيلي عن المشاريع والإنجازات التي تقوم بها الجائزة، وأكدت حرص الجائزة دائماً على تعزيز الشراكة المجتمعية بينها وبين مختلف الأطياف سواء مؤسسات أو أفراد، ولا سيما ما يقوم به العويني العويني في خدمة شرائح المجتمع كافة وخدمة الكويت ومجتمعه يعد أمراً محموداً.

واستهل المزارع مبارك العويني التي يأتي زيارة إلى دولة بهدف التعرف على المجالات الزراعية التي تتميز بها دولة الإمارات العربية المتحدة، بشرح موجز عن مبادرته، وعن اهتمام بالجانب الزراعي، لما له من عزوف من قبل المجتمع، حيث أن المجتمع الخليجي بشكل عام والكويتي بشكل خاص تركوا المجال الزراعي، ولا سيما أن هناك بعض من أنواع الاشجار يبدوا عليها الانقراض. وكشف العويني أن يعتمد على نفسه في هذه المبادرة يقوم بتوزيع الشتلات على المجتمع ويقدم لهم دورات تدريبية ومهارات حول العناية بالأشجار والزراعية، موضحاً أن هناك استجابة من قبل المجتمع.

وأعرب العويني عن شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على جهوده الجبارة في مجال المحميات الطبيعية التي تتميز بها إمارة الشارقة، كما ثمن العويني جهود صاحب السمو لما وصلت إليه جائزة الشارقة للعمل التطوعي من انجازات تصب في مصلحة المجتمع الخليجي.