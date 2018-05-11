الإمارات تطلق 1000 من طيور الحبارى في باكستان

الشارقة 24 – وام:

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة ألف طير من طيور الحبارى في منطقة رحيم يار خان بجمهورية باكستان الإسلامية، في سعيها الدائم للحفاظ على الحبارى، وهو إنجاز يسُجّل باسم دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمشاركة سفارة دولة الإمارات في إسلام آباد، وبرعاية الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، وممثلي وزارة الحياة البرية والثروة السمكية في إقليم البنجاب.

وقال سعادة حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية إن دولة الإمارات احتلت مكانة متميزة في سعيها للحفاظ على الحبارى على مستوى العالم، ويُشهد لها اليوم بدورها الرائد في هذا المجال، فمشاريع الإكثار في الأسر انطلقت في أبوظبي منذ أكثر من 40 عاماً، وحققت نتائج متميزة رغم صعوبة إنتاج الحبارى في الأسر للخصوصية التي تتميز بها عن غيرها من الطيور التي يمكن إكثارها في الأسر.