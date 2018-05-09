"البيئة والمحميات" بالشارقة تحتفل باليوم العالمي للطيور المهاجرة

الشارقة 24:

نظمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، الأربعاء، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للطيور المهاجرة في مركز واسط للأراضي الرطبة بمشاركة طلبة مدرسة النخيلات للبنات.

وشهد الاحتفالية التي أقيمت تحت شعار "لنوحد أصواتنا لحماية الطيور"، حضور سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، وممثلي الهيئات والدوائر الحكومية، إضافة إلى عدد كبير من زوار مركز واسط ومركز كلباء.

وحرصت الهيئة من خلال هذه الفعالية على بث ونشر الوعي حول أهمية المحافظة على التنوع البيئي ودعم الجهود العالمية الساعية إلى المحافظة على الطيور المهاجرة، والتعريف بأبرز التهديدات التي تواجه هذه الطيور خلال فترة هجرتها.

وأشادت سعادة هنا سيف السويدي بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعمه الكبير للبيئة، مؤكدة أنها أسهمت في المحافظة على أنواع عديدة من الطيور المهددة بالانقراض. وقالت: "تعد الشارقة اليوم موطناً مهماً للطيور المهاجرة، حيث استطاعت خلال السنوات الماضية أن تحقق قفزات نوعية في مجال حمايتها، وتوفير البيئة المناسبة لها، من خلال التعريف بأساليب وطرق حمايتها".

ونوهت السويدي إلى أن تزامن احتفالات هيئة البيئة والمحميات الطبيعية باليوم العالمي للطيور المهاجرة، مع "عام زايد"، تعد فرصة جيدة للتعريف بجهود المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في المحافظة على البيئة، واهتمامه بالطيور، وتوفير البيئة المناسبة لتكاثرها.

وقالت عائشة المدفع، مسؤول مركز واسط للأراضي الرطبة: "الشارقة والإمارات تعتبر من المسارات المهمة لهجرة الطيور وتكاثرها، مبينة أن عددها يزيد عن 443 نوعاً، مؤكدة أن طبيعة البيئة ودفء المناخ وتوافر الغذاء على طول مسار الهجرة أو في أماكن التكاثر، لعب دوراً في جعل الشارقة موطناً لمجموعة كبيرة من هذه الطيور، مساهمة منها بالعمل على تقليص التهديدات الطبيعية والبشرية التي تواجه الطيور المهاجرة والمهددة بالانقراض".

وأكدت المدفع أن الشارقة تمتلك مجموعة من الجزر والمناطق المحمية، التي تمثل مواطن مهمة للطيور المهاجرة، يأتي في مقدمتها محميتي أشجار القرم والحفية، وجزيرة صير بونعير، والتي تم إدراجها على القائمة الدولية للأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية التابعة لاتفاقية "رامسار".

ويأتي احتفال هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بهذا اليوم، في إطار الجهود الرامية إلى حماية الطيور المهاجرة، ورفع نسبة الوعي المجتمعي حولها، وضرورة المحافظة على البيئة العامة وعدم تلويثها، لتظل ملاذاً آمناً لهذه الطيور.

وعلى هامش الفعاليات التي أقامها مركز واسط للأراضي الرطبة، أطلقت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، حملة "لنجعلها آمنة" التوعوية التي تستهدف شرائح المجتمع المختلفة وطلبة المدارس، كما أقامت معرض الطيور المهاجرة، والذي يبيّن صلة الطيور بالتنوع البيولوجي الذي يزخر به مركز واسط للأراضي الرطبة، وستنظم الهيئة فعالية اخرى بمناسبة اليوم العالمي للطيور المهاجرة يوم الإثنين المقبل الموافق الرابع عشر من مايو في مركز كلباء للطيور الجارحة، بالتعاون مع بلدية كلباء، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، ومعهد الشارقة للتراث، ومركز الحفية لصون البيئة الجبلية، وفرع الهيئة في خورفكان و ستشهد فعاليات مركز كلباء للطيور الجارحة، تنظيم ورش عمل مبتكرة للضيوف، والكشف عن جدول مواعيد هجرة الطيور، ومقارنتها مع موسم هجرة أنواع الطيور المتواجدة في المركز.