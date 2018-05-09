زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شمال باكستان

الشارقة 24 – واس:

ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، صباح الأربعاء، الأجزاء الشمالية من باكستان دون أن ترد على الفور أي أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية .

وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 12 كيلومتراً شمالي مدينة "بانو" بإقليم خيبر بختونخواه الواقع في شمال غرب باكستان .

وأثر الزلزال على معظم المدن والمناطق الواقعة في شمال باكستان، بما في ذلك العاصمة الفيدرالية إسلام آباد ومدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه، وأجزاء من إقليم البنجاب .

وأجبر الزلزال سكان المناطق التي ضربها على الخروج من منازلهم خوفاً من وقوع هزة ارتدادية مدمرة .