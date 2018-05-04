موجة حارة تجتاح مدينة كراتشي الباكستانية

الشارقة24 –رويترز:

موجة حارة اجتاحت مدينة كراتشي بجنوب باكستان، بينما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة لتصل إلى 43 مئوية.

وانخفضت الحركة في الشوارع بسبب الحرارة الشديدة وتحذيرات هيئة الأرصاد من الإصابة بضربة شمس.

ولجأ البعض إلى ألواح الثلج لتخفيف حدة الحرارة بينما غطى البعض الآخر وجوههم ورؤوسهم بقماش مبلل.

وقال نعمت خان المقيم في كراتشي إن هذه الموجة تعيد للأذهان ما حدث في كراتشي في يونيو عام 2015 حين لقي كثيرون حتفهم بسبب ارتفاع الحرارة.

وفي ظل التوقعات بارتفاع درجات الحرارة نصح عاملون بالقطاع الطبي المواطنين باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه الموجة.

ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية، المتحدث باسم مؤسسة إيدهي الخيرية أنور كاظمي.

وسجلت مدينة نواب شاه في جنوب باكستان ارتفاعاً قياسياً في درجة الحرارة لشهر أبريل بعد أن تجاوزت 50 درجة مئوية يوم الإثنين.

وفي عام 2015 اجتاحت موجة حارة مدينة كراتشي وأودت بحياة أكثر من 1000 شخص.