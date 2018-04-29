أستراليا تعلن تمويلاً بـ 379 مليون دولار للحاجز المرجاني العظيم

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن وزراء، اليوم الأحد، أن الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا سيحصل على تمويل جديد حجمه 500 مليون دولار أسترالي "379.10 مليون دولار أميركي"، لتحسين نوعية المياه وحماية الشعاب المرجانية من هجمات نجم البحر.

وقال وزير الطاقة جوش فرايدنبرج، في مقابلة تلفزيونية: "إن جزءاً من المال سيوجه مباشرةً للمزارعين لتعديل ممارساتهم، لضمان عدم وصول كميات كبيرة من الرواسب والنيتروجين والمبيدات الحشرية التي تضر بشكل كبير بالشعاب المرجانية وتساعد على تكاثر نجم البحر الشوكي".

ويغطي الحاجز المرجاني العظيم مساحة قدرها 348 ألف كيلومتر مربع، وتم إدراجه وفقاً لموقع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" في قائمة التراث العالمي عام 1981 كأعظم حاجز مرجاني على وجه الأرض.