"التغير المناخي" تنزل 100 كهف اصطناعي في سواحل دبي

الشارقة 24 – وام:

ضمن استراتيجيتها لتنمية الثروة السمكية وضمان استدامتها، أنزلت وزارة التغير المناخي والبيئة أمس الجمعة، 100 كهف صناعي في ميناء جميرا بدبي، في إطار تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، ومواكبة لمبادرات "عام زايد"، بالتعاون مع شركة دلما للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية.

ويأتي إنزال الكهوف الاصطناعية، كمرحلة أولى ضمن مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة شركة دلما للتجهيزات الصناعية والخدمات البحرية نهاية العام الماضي، لإنشاء وإنزال عدد 200 من الموائل والكهوف الاصطناعية والتي تم الاتفاق على تسميتها بـ "مشدات زايد" في سواحل الدولة بهدف تحقيق استدامة البيئة البحرية وتنمية الثروات المائية الحية.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، إن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم مع شركة دلما يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتنمية واستدامة البيئة البحرية، وتعزيز الأبحاث والدراسات العملية في مجال التنوع الاحيائي البحري، وبناء حاضنات لصغار الأسماك في البيئة البحرية الساحلية وتعزيز مخزون الثروة السمكية، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وإثراء قيم المسؤولية المجتمعية لدى مؤسسات القطاع الخاص"، لافتاً إلى أن "المرحلة الأولى شملت إنزال 100 كهف اصطناعي من إجمالي 200 كهف سيتم إنزالهم العام الجاري وفقاً لمذكرة التفاهم مع شركة دلما".