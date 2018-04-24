زلزال بقوة 5.1 يضرب جنوب شرقي تركيا

الشارقة 24 - د ب أ:

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم الثلاثاء، ولاية أديامان جنوب شرقي تركيا.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيان نشره الموقع الإلكتروني لرئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التابعة لرئاسة الوزراء التركية "آفاد"، إن مركز الزلزال في بلدة "صامصات" التابعة للولاية.

وأوضح البيان أن الهزة الأرضية وقعت بحدود الساعة 03:34 بالتوقيت المحلي (00:34 بتوقيت جرينتش) على عمق 9.17 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأشار قائمقمام صامصات سادات سزك إلى أنه لا تتوافر لديهم بعد أي معلومات حول حدوث أضرار بالبلدة مركز الزلزال.

وذكر أن فرق إدارة الطوارئ والكوارث بدأت تتوجه إلى البلدة المذكورة، لتساعد في أنشطة البحث والإنقاذ التي بدأت بها.