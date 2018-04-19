زلزال بقوة 5.9 يضرب بوشهر جنوبي إيران

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن المتحدث باسم منظمة الإنقاذ والإغاثة الإيرانية أن زلزالاً بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر ضرب، صباح الخميس، منطقة "كاكي" في محافظة بوشهر جنوبي إيران.

ونقلت وكالة "فارس" عن المتحدث مصطفى مرتضوي إن الزلزال وقع عند الساعة 1104 صباحاً بالتوقيت المحلي (0634 بتوقيت غرينتش) على عمق 18 كيلومتراً وعلى مسافة 3 كيلومترات من مدينة "كاكي" بمحافظة بوشهر.

وأضاف مرتضوي أنه تم إرسال أربع فرق إغاثة إلى المنطقة بعد دقائق من وقوع الزلزال.

وأشار المتحدث إلى أنه لم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.