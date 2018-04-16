آلاف البطاريق تنتحر على شواطئ نيوزيلندا

الشارقة 24 - د ب أ:

نفق الآلاف من طيور من البطاريق الزرقاء الصغيرة على شواطئ نيوزيلندا، خلال الأشهر الماضية، بعدما جرفتها المياه.

وقال الخبير في إدارة حماية البطاريق جرايمي تايلور لشبكة " ستاف" الإخبارية المحلية، الإثنين، إنه على الرغم من عدد البطاريق التي نفقت غير الاعتيادي إلا أنها ليست المرة الأولى.

وأضاف أن حالات النفوق الجماعي بين البطاريق، تقدر بواحدة بين كل 20 عاماً، حيث تم تسجيل آخر نفوق جماعي للبطاريق عام 1998.

وأشار تايلور إلى أن النفوق يرجع إلى تغير أنماط الطقس، ويشار إلى أنه خلال موسم تكاثر البطاريق، كانت هناك ظاهرة الـ نينو، وفي ظل ذلك تؤدي المياه الباردة لإيجاد إمدادات غذائية غنية وتكاثر ناجح.

ولكن عندما وقعت ظاهرة الـ نينو في الربيع الماضي، أصبحت المياه دافئة سريعاً، ودفعت التيارات الأكثر برودة للأسفل، ومعها الإمدادات الغذائية.

ويذكر أن البطاريق الزرقاء الصغيرة، تعد أصغر فصائل البطاريق في العالم، وتعيش في المناطق الساحلية بنيوزيلندا، وأيضاً حول جنوب أستراليا، وتاسمانيا.