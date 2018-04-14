"جائزة الشارقة للاستدامة 6" تعزز التنافس البيئي بين الطلبة

الشارقة 24:

نظمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة الدورة السادسة من معرض جائزة الشارقة للاستدامة، يومي الأربعاء والخميس 11 و12 إبريل الجاري، والذي تضمن في يومه الأول المشاركات الخاصة بمجال الفيلم البيئي، واليوم الثاني اشتمل على الأعمال المرشحة ضمن فئات المجسمات البيئية، والتصوير الضوئي، والمدارس الخضراء، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وذلك بمشاركة ما يُقارب 58 مدرسة، كما سيتم الإعلان عن المشاريع الفائزة في الحفل الختامي يوم 26 من الشهر الحالي على مسرح جامعة الشارقة.

وقالت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة: "إن فكرة إطلاق جائزة الشارقة للاستدامة تتماشى مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المتمحورة حول أهمية حماية البيئة وصون التنوع الحيوي في الإمارة، باعتمادها من قِبل أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة".

وأكدت السويدي على أهمية الجائزة في ترسيخ مبادئ البيئة الخضراء المستدامة بالبيئات التعليمية والتربوية كافة وتعزيز الشعور بالمسؤولية البيئية المجتمعية لدى الطلبة، من خلال تشجيع الكفاءات الطلابية سواءً في المدارس والجامعات، وفتح المجال أمامهم للمشاركة بعرض تصوراتهم وخططهم الطموحة من مشاريع وأفكار وأنشطة تتعلق بمواضيع الارتقاء البيئي، وتقديم أفضل الحلول لمشكلاتها، مشيرة إلى أهمية إضافة مجال الكلية الخضراء المستدامة للمرة الأولى إلى الجائزة.

وبالنسبة لمشاركات المدارس الحكومية والخاصة ومدارس ذوي الإعاقة الخاصة من الحلقة الثانية والتعليم الثانوي، فتشمل فئاتها 58 مدرسة، وخصصت لها الهيئة 11 جائزة في مجالات ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه، والتطبيق البيئي المستدام، والتصوير الضوئي المعنيّ بجماليات البيئة البرية وممارسات الفرد نحوها، فضلاً عن تصميم ثلاثة مجسمات بيئية توعوية وتثقيفية حول حماية البيئة والتنوع الحيوي، والمدرسة الخضراء، وإنتاج فيلم قصير، يتضمن أهمية المراكز البيئية التابعة لمنتزه الصحراء من الناحية التثقيفية والمعالم التاريخية، وتنقسم الفئات إلى أفضل مدرسة، وطالب، وفريق طلابي، ومنسق متميز.

وبلغ عدد المشاركين من طلبة جامعات المدينة الجامعية في الشارقة، في مجالات الدورة السادسة لجائزة الشارقة للاستدامة 196 طالباً وطالبة من مختلف التخصصات المُتمثلة بمجال البحث العلمي التطبيقي والتقييمي، والتطبيق الذكي للمعلومات، وإنتاج فيلم بيئي قصير، والكلية الخضراء، التي تم طرحها لأول مرة في النسخة السادسة للجائزة هذا العام، ليصل عدد المشاريع التي ترشحت للتحكيم النهائي حوالي 100 مشروع، نظراً لمطابقتها لشروط ومعايير الجائزة المطلوبة من كل فئة من فئات الجائزة، والتي تُصنف إلى فئتي الطالب المتميز والفريق الطلابي، ويبلغ العدد الكلي لها 7 جوائز، تستهدف بشكل رئيسي طلاب كليات الهندسة البيئية، والعلوم البيئية، والهندسة المدنية، وهندسة الكمبيوتر، والتصميم والإعلام المرئي، إضافة إلى إتاحة الفرصة لأي طالب موهوب من تخصص آخر للمشاركة في مجالات الجائزة.

وتهدف الجائزة إلى تعزيز روح المشاركة المجتمعية في العمل البيئي بين الأفراد من أجل دعم مشروع الشارقة الاستراتيجي لحماية موارد البيئة وصون التنوع الحيوي في الإمارة، عن طريق توسيع دائرة المسؤوليات في العمل البيئي بين المدارس والجامعات والمؤسسات الرسمية، بما يسهم في الوصول إلى بيئة خضراء في إطار مستدام.

وتشمل قائمة الجهات المتعاونة مع الجائزة وزارة التربية والتعليم، ومجلس الشارقة للتعليم، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة الشارقة، وكلية الأفق الجامعية، وكليات التقنية العليا في الشارقة، والجامعة القاسمية في الشارقة، ومؤسسة الشارقة للإعلام، وجمعية الإمارات للتصوير الضوئي، وشركة الرؤية السينمائية للإنتاج الفني.