عاصفة قوية تدمر أعمدة "تاج محل"

الشارقة 24 – واس:

لقي 14 شخصاً على الأقل مصرعهم، الخميس، جراء عاصفة محمّلة برياح قوية وأمطار غزيرة ضربت ولاية أوتار براديش الواقعة شمال الهند .

وأوضحت السلطات الهندية أن العاصفة المحمّلة برياح تزيد سرعتها عن 130 كيلومتراً في الساعة اجتاحت منطقة براج الواقعة غرب مدينة لكناو عاصمة ولاية أوتار براديش، مما أدى إلى مصرع 8 أشخاص في مدينة أغرا التاريخية و4 آخرين في مدينة ماثورا واثنين في مدينة فيروز آباد .

وأشارت إلى أن سرعة هبوب الرياح تسببت كذلك في تدمير وسقوط أعمدة البوابات الملكية والجنوبية في موقع "تاج محل" الأثري الشهير، الذي يعد أحد عجائب الدنيا السبع .