زلزال بقوة 6.1 يهز غرب اليابان

الشارقة 24 - د ب أ:



ذكرت الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية أن زلزالاً شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب غربي اليابان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، محذرة من إمكانية وقوع هزات ارتدادية.



ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية تسونامي، ولكن أصيب أربعة أشخاص على الأقل جراء الزلزال الذي وقع الساعة 01:23 من صباح اليوم الإثنين بالتوقيت المحلي (16:23 من مساء الأحد بتوقيت جرينتش) وضرب المنطقة الغربية من مقاطعة شيماني 750 كيلومتراً غرب طوكيو، وكان على عمق 12 كيلومتراً.



وأكدت السلطات المحلية وقوع أضرار في بعض المباني وشقوق في الطرق بالمنطقة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.



وتسبب الزلزال في انقطاع الكهرباء عن حوالي 50 منزلاً، بالإضافة إلى انقطاع المياه عن مئة أسرة.