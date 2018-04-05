إغلاق جزيرة فلبينية لإعادة تأهيلها

الشارقة 24 – رويترز:

تواجه الفلبين خسارة أكثر من 400 مليون دولار من الأرباح، بسبب قرار إغلاق جزيرة بوراكاي، التي تعتبر أهم مقاصدها السياحية، لمدة ستة أشهر، إلا أن المسؤولين قالوا، الخميس، إن الاجراء مهم لضمان بقاء الجزيرة.

وكان الرئيس رودريجو دوتيريتي أمر، الأربعاء، بإغلاق الجزيرة، الواقعة على بعد 310 كيلومترات جنوب العاصمة مانيلا، أمام جميع السائحين، بداية من 26 من أبريل الجاري، للسماح بإعادة تأهيلها، حيث قال إنها تحولت إلى "بالوعة" بسبب الإفراط في تطويرها.

من ناحية أخرى، قال وكيل وزارة السياحة، فريدريك أليجري، للصحافيين، الخميس: "يجب أن نبتلع الدواء المر إذا رغبنا في الحفاظ على جزيرة بوراكاي وحمايتها... نريد أن نعيدها إلى (الجنة) التي كانت عليها في الثمانينات من القرن الماضي".

وأوضح في ظل مخاوف من أن يؤدي الإغلاق إلى ابتعاد السياح الأجانب بصورة دائمة عن الجزيرة، أنه "بعد القيام بهذه الأعمال من التنظيف وإعادة التأهيل، سيأتي المزيد من الناس إلى بوراكاي... إنها انتكاسة مؤقتة، لكننا سنستعيد أيام المجد لبوراكاي".

ومن المتوقع أن يتأثر نحو 35 ألف عامل بإغلاق الجزيرة، حيث يأمل المسؤولون في أن يتم تقصير فترة الإغلاق إذا تم الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل في وقت مبكر، بحسب ما ذكره مساعد وزير الداخلية إبيماكو دينسينج.

من ناحية أخرى، أعلنت شركات طيران فلبينية، الخميس، أنها قد ألغت عشرات الرحلات التي كانت متجهة إلى بوراكاي، اعتباراً من 26 أبريل الجاري.