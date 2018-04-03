بمناطق متفرقة من البلاد

الحرائق تقتل 700 شخص بأوكرانيا خلال 2018

  • الثلاثاء 03, أبريل 2018 في 12:56 ص
لقي نحو 700 شخص مصرعهم في أوكرانيا، بسبب الحرائق خلال 2018، حسبما أعلنته وزارة الطوارئ الأوكرانية.
الشارقة 24 – وام:

أعلنت السلطات الأوكرانية، الإثنين، أن 706 أشخاص لقوا مصرعهم منذ مطلع العام الجاري، بسبب الحرائق التي اندلعت في مناطق متفرقة من البلاد.

وأشارت وزارة الطوارئ الأوكرانية، إلى أن الحرائق أدت أيضاً إلى إصابة 411 شخصاً، فيما تم إنقاذ 59 شخصاً بفضل تدخلات عناصر الطوارئ، التي استجابت لـ 14 ألف نداء إغاثة .