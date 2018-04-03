زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب جنوب شرق بوليفيا

الشارقة 24 – وام:



ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة بمقياس ريختر لقياس الزلازل، الإثنين، جنوب شرق بوليفيا بالقرب من الحدود مع باراجواي.



وذكر مركز لدراسات الزلازل في العاصمة البوليفية لاباز، أن الزلزال وقع بالقرب من منطقة تشاراندايتي، وكان مركزه على عمق 557 كيلومتراً تحت سطح الأرض.



وأوضح المتحدث باسم المركز أن سكان المباني المرتفعة في مدينة سوكر، شعروا بالزلزال، غير أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار.