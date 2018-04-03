بمنطقة تشاراندايتي

زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب جنوب شرق بوليفيا

  • الثلاثاء 03, أبريل 2018 في 12:36 ص
وقع زلزال بقوة 6.8 درجة بمقياس ريختر لقياس الزلازل، الإثنين، في جنوب شرق بوليفيا بالقرب من الحدود مع باراجواي، في منطقة تشاراندايتي، وكان مركزه على عمق 557 كيلومتراً تحت سطح الأرض.
الشارقة 24 – وام:

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة بمقياس ريختر لقياس الزلازل، الإثنين، جنوب شرق بوليفيا بالقرب من الحدود مع باراجواي.

وذكر مركز لدراسات الزلازل في العاصمة البوليفية لاباز، أن الزلزال وقع بالقرب من منطقة تشاراندايتي، وكان مركزه على عمق 557 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

وأوضح المتحدث باسم المركز أن سكان المباني المرتفعة في مدينة سوكر، شعروا بالزلزال، غير أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار.