المحطة الفضائية الصينية تهبط بوتيرة أبطأ من المتوقع

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

كشفت وكالة الفضاء الأوروبية، أن المحطة الفضائية الصينية التي تهوي باتجاه الأرض في مسار خارج عن السيطرة، تتقدم بوتيرة أبطأ من المتوقع وهي قد لا تدخل الغلاف الجوي لكوكبنا قبل صباح الإثنين.

وكانت الوكالة التي تراقب مسار "تيانغونغ-1"، قد حددت هامشاً زمنياً يتراوح بين بعد ظهر الأحد وصباح الاثنين بتوقيت غرينيتش.

غير أن هذا الهامش يبقى "شديد التقلب" بسبب سوء الأحوال الجوية بحسب وكالة الفضاء، ومن غير المعلوم بعد أين ستتساقط بالتحديد مخلفات المركبة.

ومن جهتها أكدت السلطات الصينية، أن محطّتها الفضائية التي ستحترق وتتفتت في الغلاف الجوي، لن تلحق أي ضرر بالأرض بل ستقدّم للبشر عرضاً مذهلاً في السماء يشبه الزخّات النيزكية.

وقالت إن خطر إصابة أي إنسان بشيء من البقايا المتفتتة للمحطة لا يزيد عن واحد من 700 مليون.

يذكر أن "تيانغونغ-1" التي أطلقت في سبتمبر 2011، هي أول محطة فضائية صينية، واسمها يعني "القصر السماوي"، وتمتد على طول 10.4 أمتار وعرض 3.3 أمتار، وهي تضم مختبراً تجريبياً ومقصورة للخدمات، إضافة إلى لوحين شمسيين بقياس ثلاثة أمتار على سبعة لكل منهما.