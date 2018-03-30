زلزال بقوة 6.9 درجة قبالة بابوا غينيا الجديدة

الشارقة 24 – وكالات:



ضرب زلزال بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر، قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة نيو بريتين التابعة لبابوا غينيا الجديدة، فجر الجمعة، مع تحذيرات مؤقتة من أمواج مد عاتية "تسونامي"، للسواحل المحيطة.



وأفاد المعهد الأميركي للرصد الجيولوجي، بأن زلزال وقع على عمق يبلغ 10 كيلومترات، وعلى بعد 162 كيلومتراً من بلدة رابول في نيو بريتين.



وأصدر مركز التحذير من أمواج المد في المحيط الهادي، تحذيراً من حدوث "تسونامي"، لساحل البلاد، الذي يبعد 300 كيلومتر عن مركز الزلزال، لكنه أزال التهديد في وقت لاحق.



ولم ترد تقارير فورية عن أضرار مادية أو بشرية.



وقالت ديلي مايندينج التي تعمل في قسم الاستقبال بفندق راباول بشرق نيو بريتين، على بعد حوالي 20 دقيقة من الساحل: إن النزلاء شعروا بالزلزال، ما دفع العديد منهم للركض إلى الخارج.