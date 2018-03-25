بكين تصدر تحذيراً من الضباب الدخاني

الشارقة 24 - رويترز:

أعلنت العاصمة الصينية بكين ثالث تحذير من الضباب الدخاني في عام 2018 والثاني هذا الشهر بعد يوم من إعلانها الأفضل أداء بين 28 مدينة صينية اتخذت إجراءات لكبح التلوث.

وقال مكتب حماية البيئة في بكين على مدونته المصغرة الرسمية على موقع ويبو إن التحذير البرتقالي الذي صدر يوم السبت هو ثاني أعلى تحذير بعد الأحمر في نظام من 4 مستويات وسيبدأ من يوم الإثنين إلى يوم الأربعاء.

وأضاف أن منطقة بكين وتيانجين وخبي من المتوقع أن تشهد مستويات تلوث من متوسطة إلى كثيفة خلال الأيام الثلاثة.

ويفرض التحذير باللون البرتقالي على مصانع الأثاث والاسمنت وغيرها من الصناعات الثقيلة خفض الإنتاج بنسبة 30%، وسيتضرر أكثر من 700 شركة في العاصمة.

وحققت بكين أكبر انخفاض في مستوى التلوث بين 28 مدينة في شمال البلاد في الفترة من أكتوبر إلى فبراير.