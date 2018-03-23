الأمطار تتسبب بإجلاء الآلاف في كاليفورنيا

الشارقة 24 – وام:

تعرضت ولاية كاليفورنيا الأميركية، لعاصفة قادمة من المحيط الهادي، أدت إلى سقوط أمطار قياسية في جنوبها، وإجلاء آلاف المواطنين، بسبب وجود تهديدات بحدوث فيضانات وعمليات جرف، وانزلاقات طينية، لا سيما من مناطق شهدت حرائق غابات قبل فترة.

وذكر مركز الأعاصير والأرصاد الأميركي، أن الولاية تشهد عاصفة جلبت أمطاراً غزيرة، من دون التسبب في مشاكل كبيرة، وحذر من احتمال كبير لوقوع كارثة، عندما تشتد الأمطار في وقت لاحق.

وأوضحت تقارير المركز، أن العاصفة وصلت إلى الساحل في منطقة وسط كاليفورنيا، ثم امتدت جنوباً، إلى منطقة لوس أنجلوس، وشمالاً إلى سان فرنسيسكو باي، ومن ثم تحركت نحو الشرق، ما أدى إلى إصدار تحذيرات من احتمال حدوث فيضانات، في سان واكين فالي وسييرا نيفادا .