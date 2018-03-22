عاصفة ثلجية تشل الحياة في شمال شرق أميركا

الشارقة 24 – أ ف ب:

ضربت عاصفة ثلجية جديدة، مناطق شمال شرق الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، لتكون الرابعة التي تشهدها هذه المنطقة خلال ثلاثة أسابيع، ما أدى إلى إغلاق المدارس ومكاتب الحكومة الفدرالية، في اليوم الثاني من بدء فصل الربيع رسمياً.

ويتوقع أن تتسبب العاصفة "توبي" بتساقط ثلوج بسماكة 25 إلى 45 سنتيمتراً في نيويورك، العاصمة المالية، وثاني أكبر المدن الأميركية، والتي يسكنها 8.5 مليون شخص، إضافة إلى أجزاء من نيوجيرسي ولونغ إيلاند، قبل أن تخف حدتها خلال الليل.

وحذرت وكالة الطقس الوطنية، من رياح بسرعة 72 كلم في الساعة، ومن احتمال انقطاع الكهرباء وسقوط الأشجار في نيويورك ونيو جيرسي وكونيتيكت.

وفي العاصمة واشنطن، أغلقت المدارس ومكاتب الحكومة الفدرالية، بسبب توقعات بسقوط كثيف للثلوج، إلا أن الكونغرس لا يزال يعمل، ويسعى أعضاؤه إلى الاتفاق على مسودة الإنفاق الفدرالي لمنع إغلاق الحكومة، كما ألغيت أربعة آلاف رحلة جوية من وإلى الولايات المتحدة.

ونصح رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو السكان، بتجنب الخروج من منازلهم مع توقعات بتساقط كثيف للثلوج، بينما أعلن حاكم ولاية نيوجيرسي فيل ميرفي حالة الطوارئ وأغلقت المدارس في فيلادلفيا.

ويتوقع أن تكون بوسطن الأكثر تضرراً بالثلوج، مع توقع حصول فيضانات في المناطق الساحلية.