هنا السويدي: الشارقة سباقة في حماية الحيوانات المهددة بالانقراض

الشارقة 24:

تسعى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة إلى توفير نظام أكثر شمولية لحماية البيئة في جزيرة صير بونعير، وحظر الصيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية والبحرية، أو أخذ الكائنات أو المواد العضوية، مثل الأصداف والشعب المرجانية والصخور والتربة لأي غرض من الأغراض التي من شأنها التأثير سلبياً على الحياة الفطرية، إضافة إلى حظر صيد السلاحف البحرية بجميع أعمارها وأحجامها وأنواعها، أو جمع بيوضها، أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها على امتداد شواطئ الجزيرة ومياه الصيد حولها.

ووفقاً للهيئة، يتم سنوياً رصد أعشاش سلاحف منقار الصقر في جزيرة صير بونعير، التي تتميز بنظامها البيئي الغني بالتنوع البيولوجي، حيث تشكل ملجأ للسلاحف البحرية والطيور والمجتمعات المرجانية وأسماك الشعاب المرجانية، وترجع عوامل اختيار السلاحف النادرة لمحمية جزيرة صير بونعير إلى وجود العناصر البيئية المهمة، مثل التكوينات الجيولوجية، والنباتات الطبيعية، والطيور البحرية، والشواطئ الرملية، وبُعد الجزيرة عن اليابسة، حيث تلجأ إليها السلاحف البحرية مثل سلاحف منقار الصقر والخضراء للتزاوج بالقرب من الشاطئ وتضع بيوضها في الفترة ما بين شهري مارس ويونيو من كل عام.

وأكدت سعادة هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، أن الشارقة سباقة في توفير الحماية للحيوانات المهددة بالانقراض، والتي تقع ضمن القائمة الحمراء للاتحاد العالمي لصون الطبيعة، حيث تحرص على توفير أفضل الظروف في محمية جزيرة صير بونعير من أجل السلاحف النادرة، وتعمل على إطلاق بعض الأنواع منها، حيث نفذت الهيئة في العام 2011، دراسة على سلاحف منقار الصقر، وسلوكياتها وتغذيتها ونمط حياتها، وأطلقت في مايو 2016 سلاحف من نوع منقار الصقر، مهددة بالانقراض، إيذاناً بالبدء في دراسة علمية تستمر لمدة ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات، بهدف قراءة ومعرفة وتحليل نمط حياة وأسلوب معيشة هذا النوع من السلاحف، ومدى ملائمة مياه الخليج العربي لحياته.

وأضافت السويدي: "ستتبع هذه الدراسة التي أطلقت في العام 2016، دراسة أخرى جديدة هي الأولى من نوعها حول نوع آخر من السلاحف المهددة بالانقراض، وهي السلاحف الخضراء، حيث تم الاتفاق بين الهيئة والصندوق العالمي لحماية الطبيعة، لإجراء هذه الدراسة، التي ستؤدي إلى معرفة الكثير من التفاصيل عن حياة هذه السلاحف وسلوكها، وتكاثرها، وتغذيتها".

وبينت هنا السويدي، أن سلحفاة منقار الصقر تعيش جزءاً من حياتها في المحيطات المفتوحة، إضافة إلى الأماكن الضحلة والبحيرات والشعاب المرجانية، لافتة إلى أن ممارسات الصيد تهدد هذه السلحفاة بالانقراض، كما أن الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة يصنفها كأنواع مهددة بالانقراض، أما السلاحف الخضراء، المهددة بالانقراض أيضاً فقد تم اكتشاف تعشيشها في العام 2012، وعلى إثر ذلك أُجريت مفاوضات مع الصندوق العالمي لحماية الطبيعة وجمعية الحياة الفطرية ومجموعة الامارات للبيئة البحرية، من أجل إنجاز دراسة جديدة عن السلاحف الخضراء.

وتبعد جزيرة صير بو نعير عن الشارقة مسافة 110 كيلو مترات شمالاً، وتتميز الجزيرة بشواطئها الرملية، وصفاء مياهها، وغنى محيطها بالحياة المرجانية والسمكية، وتم إعلان الجزيرة محمية طبيعية بموجب المرسوم الأميري رقم (25) الصادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن إنشاء محمية طبيعية في جزيرة صير بو نعير، وتقع على مسافة 60 ميلاً شمال غرب مدينة الشارقة، وتبلغ مساحتها نحو 13 كيلو متراً مربعاً.

وتمتاز الجزيرة بأنها ذات أهمية دولية، حيث تم إدراج اسم المحمية في الاتفاقية الدولية للأراضي الرطبة "رامسار"، وذلك للحفاظ على مكوناتها البيئية الزاخرة بالتنوع الحيوي، كما تم إدراجها في قائمة اليونيسكو التمهيدية لمواقع التراث العالمي، وقبولها في مذكرة تفاهم حول حماية وإدارة السلاحف البحرية وموائلها في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا.