الإمارات تشارك العالم احتفالاته بمبادرة "ساعة الأرض "

الشارقة 24 – وام:



تشارك دولة الإمارات، العالم احتفالاته بمبادرة " ساعة الأرض "، الحدث البيئي السنوي الأضخم الذي أطلقه الصندوق العالمي للطبيعة عام 2007.



وتنضم دولة الإمارات إلى عدد من البلدان من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في هذا الحدث، الذي يعد أكبر حركة شعبية تسعى إلى المحافظة على البيئة في العالم ويقام تحت شعار "تواصل مع الأرض".



ويشارك في المبادرة أكثر من 7.000 مدينة و180 دولة، وإقليم حول العالم سنوياً، حيث تقوم المدن في كل عام بالمشاركة في إطفاء الأنوار، في بادرة رمزية تهدف إلى زيادة الوعي بالقضايا البيئية الملحة حول العالم.



وتشهد مؤسسات وهيئات الدولة هذا العام، تنظيم عدد من الفعاليات احتفالاً بـ "ساعة الأرض" تقودها جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة.



وستحتفل دولة الإمارات بساعة الأرض هذا العام يوم 24 مارس الساعة 8.30 مساء عبر ثلاثة فعاليات رسمية ستقام في أماكن مفتوحة في مختلف أنحاء الدولة