إجلاء آلاف الأشخاص بسبب الحرائق في جنوب أستراليا

الشارقة 24 - بنا:

طالبت السلطات الأسترالية آلاف الأشخاص بإخلاء منازلهم في منطقة "فيكتوريا" الريفية جنوب البلاد صباح اليوم الأحد، جراء اتساع نطاق حرائق الغابات التي بدأت في الاقتراب من المدن الساحلية.



وقالت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" إن سلطات 40 بلدة أصدرت تحذيراً طارئاً بعد أن تسببت قوة الرياح وارتفاع درجات الحرارة في دفع الحرائق عبر أراض زراعية قرب بلدتي "وارنامبول" و"هوكيسدال".



وأوضحت أن 300 من أفراد الإطفاء يكافحون الحريق الذي أتى على العديد من الممتلكات، مشيرة إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.