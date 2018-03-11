إجلاء طلاب مدرسة حوصروا بسبب الفيضانات في أستراليا

الشارقة 24 - د ب أ:

تمكنت السلطات الأسترالية من إجلاء مجموعة من طلاب مدرسة ابتدائية ومدرسيهم، الأحد، من موقع تخييم في شمال شرق أستراليا، وذلك بعدما حاصرتهم الفيضانات لمدة 6 أيام.

وكانت السبل قد تقطعت بأكثر من 70 طالباً ومدرساً في مدرسة ويلوس ستيت بالقرب من بلدة تولي، حيث كانوا يخيمون في مركز للمغامرات منذ الإثنين الماضي، وذلك بعدما غمرت مياه الفيضانات الطرق، وجرى نقل 4 أطفال جواً بعدما أصيبوا بمرض السبت.

وتم نقل الباقي الأحد، عقب أن انحسرت مياه الفيضانات بحيث تمكن رجال الإنقاذ من وصول مطار تولي، حيث تم نقلهم لمدينة تاونفيل لأسرهم.

وقال ستيف مونرو المسؤول بالشرطة لإذاعة ايه بي سي "قلقنا الدائم هو سلامة الأطفال"، مضيفاً "لقد ابتعدوا من منازلهم لفترة طويلة".

وقد توجهت رئيسة وزراء ولاية كوينزلاند أنستازيا باليشيه للمنطقة، الأحد، لتقييم حجم الخسائر.

ويشار إلى أن هطول أمطار موسمية خلال الأسبوع الماضي تسبب في وقوع فيضانات في أنحاء المنطقة.

وقد غمرت المياه أكثر من 200 منزل في بلدة انجهام القريبة، كما اضطر بعض سكان المدينة لإجلاء منازلهم. وقد أعلنت حكومة الولاية المنطقة بين كارنز وتاونفيل منطقة كوارث.

وكانت الأمطار قد بدأت في الانحسار منذ السبت، ولكن مكتب الأرصاد الأسترالي حذر من أنه من المتوقع هطول مزيد من الأمطار الأسبوع المقبل، مع احتمالية هبوب إعصار.