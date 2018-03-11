نيوزيلندا تستعد للإعصار "هولا" خلال 6 أسابيع

الشارقة 24 - د ب أ:



في غضون 6 أسابيع، تستعد نيوزيلندا، الأحد، لاستقبال الإعصار "هولا"، وهو الإعصار الثالث الذي يضرب الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية النيوزيلندية في بيان إن نظام الطقس منخفض الضغط سيجلب رياحاً قوية وأمطاراً غزيرة في الأجزاء الشمالية والشرقية من الجزيرة الشمالية، الإثنين، وفي الساعات الأولى من يوم الثلاثاء.

وقد تسبب "هولا" بالفعل في أضراراً فادحة في فانواتو وكاليدونيا الجديدة، حيث ذكر راديو نيوزيلندا وقوع حالة وفاة واحدة وإصابة شخصين في فانواتو.

وتأتي العاصفة الاستوائية بعدما ضرب إعصار فيهي نيوزيلندا في بداية فبراير الماضي ثم الإعصار جيتا يومي 20 و21 من الشهر نفسه.