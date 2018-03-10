الهند وفرنسا تناشدان الدول المشمسة دعم الطاقة النظيفة

الشارقة 24 - د ب أ:



أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن أمله أن تكون بداية الترويج الفرنسي الهندي المشترك، لتعزيز الطاقة الشمسية بداية مشرقة، فيما يستعد الحليفان لاستضافة مؤتمر تأسيسي لمشروعهما.



وأطلقت الدولتان، التحالف الشمسي الدولي، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في باريس في نوفمبر 2015، بهدف تعزيز الطاقة الشمسية، وتستضيف المبادرة قمتها الأولى في نيودلهي، يوم الأحد.



يشار إلى أن التحالف هو "نادي الشمس المشرقة"، يضم 121 دولة غنية بالموارد الشمسية، ويحضر 24 زعيماً، من هذه الدول، مؤتمر الأحد، إلى جانب مندوبين من دول أخرى أعضاء.



وإلى جانب الهند وفرنسا، يضم التحالف أستراليا والصين والبرازيل.



ويرمي التحالف، إلى نشر أكثر من ألف جيجاوات من الطاقة الشمسية، وجمع تريليون دولار على الأقل من أجل الطاقة الشمسية بحلول 2030.



ويوجد مقر الأمانة الدولية للتحالف في نيودلهي، وتعتبر الهند التحالف دفعة دبلوماسية دولية.



وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في إيجاز صحافي مع ماكرون، بعد المحادثات الثنائية في نيودلهي يوم السبت: "التحالف الشمسي الدولي هو مبادرة كبيرة لمستقبل كوكب الأرض"، بينما أوضح ماكرون:" ما بدأ بفكرة هندية تحول إلى مبادرة ومن الغد سيكون حقيقة".



وتعهدت الحكومة الهندية بالمساهمة بـ27 مليون دولار للتحالف، لإقامة هيكل وبناء بنية تحتية وللنفقات المتكررة بين فترتي 2016–2017 و2020-2021.



ويأمل التحالف، الحصول على تبرعات طوعية من الدول الأعضاء، إلى جانب جمع الأموال من قطاع الشركات والوكالات المتعددة الأطراف وغيرها، من المؤسسات لتمويل المشاريع والأبحاث بشأن الطاقة الشمسية.