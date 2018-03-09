اليابان تشهد ثوران ثاني بركان في جزيرة كيوشو

الشارقة 24 – أونا:



ذكرت الحكومة اليابانية، أن ثوراناً قوياً جديداً شوهد، يوم الجمعة، في جزيرة كيوشو، حيث يتساقط الرماد على مناطق واسعة.



وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية: إن بركاناً ثار في جبل شينمو، حيث أطلق عموداً من الرماد لمسافة ثلاثة كيلومترات فوق فوهة البركان.



ورصدت الوكالة سيلاً من الحمم، يتدفق من فوهة البركان، الواقع على ارتفاع 1421 متراً، على الحدود بين إقليمي كاجوشيما وميازاكي.



وأبقت الوكالة على تحذير عند المستوى 3 على مقياس خاص بالبراكين من خمس درجات، محذرة من إمكانية أن تتعرض المناطق الواقعة داخل نطاق 3 كيلومترات من الفوهة، لتدفق الأحجار والصخور البركانية والرماد والغازات والحمم.