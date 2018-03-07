مقتل 18 في زلزال بابوا غينيا الجديدة

الشارقة 24 – رويترز:

قال مسؤول إن 18 شخصاً على الأقل لاقوا حتفهم عندما ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة المرتفعات الجنوبية الجبلية في بابوا غينيا الجديدة، ليضاف هذا العدد إلى ضحايا زلزال أكبر وقع الأسبوع الماضي.

وقع الزلزال على بعد 31 كيلومتراً جنوب غربي مركز الزلزال الذي وقع، الإثنين الماضي، وتسبب في انهيارات أرضية وتدمير عدد من القرى مما أدى إلى مقتل 55 شخصاً على الأقل.

وكان زلزال، الأربعاء، هو الأشد في سلسلة هزات تعرضت لها المنطقة الغنية بالموارد والتي تبعد نحو 600 كيلومتر شمال غربي العاصمة بورت مورزبي، مما عرقل الجهود الرامية لتقديم مساعدات لنحو 150 ألف شخص في أمس الحاجة للإمدادات الضرورية.

وقال وليام باندو المسؤول الإداري لإقليم هيلا لرويترز "تلقيت تقارير بمقتل 18 شخصاً الليلة الماضية".