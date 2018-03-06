بركان "جيمس بوند" باليابان يثور ويلغي 65 رحلة جوية

الشارقة 24 – رويترز:

نفث بركان في اليابان دخاناً ورماداً لآلاف الأمتار في الهواء يوم الثلاثاء، مما أدى إلى إلغاء الرحلات من مطار قريب إليه، تحسباً لاستمرار ثورة البركان.

ويقع بركان شينمويداكي بمنطقة ريفية على بعد 985 كيلومتراً من طوكيو في جزيرة كيوشو الرئيسية بأقصى جنوب اليابان، وكان قد ظهر في أحد أفلام جيمس بوند في الستينات.

ويثور البركان على مستوى أقل نطاقاً منذ الأول من مارس، وأظهرت تغطية تلفزيونية تصاعد الدخان والرماد في السماء، وكان بالإمكان رؤية الحمم البركانية داخل فوهة الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 1421 متراً.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن الدخان والرماد تصاعد 3650 متراً فوق فوهة البركان في أقوى ثوران له منذ سبع سنوات، وأضافت أنه تقرر إلغاء 65 رحلة جوية.