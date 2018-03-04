8 قتلى حصيلة العاصفة العاتية التي اجتاحت شمال شرق الولايات المتحدة

الشارقة 24 – وام:



لقي 8 أشخاص مصرعهم ويعاني ما يزيد على المليون شخص انقطاعاً في خدمات الكهرباء، جراء عاصفة قوية اجتاحت أجزاء من شمال شرق الولايات المتحدة.

ونجمت الوفيات عن الرياح القوية المصاحبة للعاصفة وتساقط الأشجار في ولايات فيرجينيا وماريلاند ونيويورك وبنسلفانيا وماساتشوستس ورود آيلاند.

وتسببت العاصفة في تدمير المنازل وغمر سيارات بالمياه واقتلاع الأشجار وتسجيل فيضانات "تاريخية" في بعض المدن مصحوبة برياح قوية وخطيرة، في حين صدر تحذير يشمل نحو 22 مليون شخص من احتمال وقوع فيضانات بالمناطق الساحلية.