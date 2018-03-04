17 قتيلاً بعاصفتين ثلجيتين في أميركا والمملكة المتحدة

الشارقة 24 – وكالات:



ابتعدت عاصفة عاتية عن شمال شرق الولايات المتحدة، يوم السبت، بعد أن خلفت ما لا يقل عن سبعة قتلى، لكن خبراء أرصاد قالوا إنها ستستمر في اجتياح الساحل برياح مدمرة، مما سيعطل جهود إعادة التيار الكهربائي ويحدث مزيداً من الفيضانات.



وقالت هيئة الأرصاد الوطنية: إن الثلوج والأمطار انتهت إلى حد كبير بحلول السبت، لكن الرياح ستستمر بسرعة تصل إلى 80 كيلومتراً في الساعة طوال اليوم في أنحاء المنطقة.



وجرى تعليق الخدمات بين نيويورك وواشنطن، على طول الممر الشمالي الشرقي لشركة السكك الحديدية أمتراك، صباح السبت، بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وفق ما ذكرته الشركة على موقع تويتر.



وانقطعت الكهرباء عن نحو 2.4 مليون منزل وشركة في الشمال الشرقي والغرب الأوسط الأميركي في ساعة مبكرة من السبت.



وفي بريطانيا، ارتفع عدد ضحايا موجة البرد الشديد التي تتعرض لها بريطانيا منذ بداية الأسبوع الماضي بعد عاصفة ثلجية، إلى 10 أشخاص، بعد أن لقي شخصان السبت مصرعهما.



وقالت السلطات الصحية البريطانية في بيان إن جثة امرأة في الحادية والخمسين من عمرها تم انتشالها من منطقة "ستيرلنج" بوسط اسكتلندا، فيما سجلت وفاة رجل في المستشفى، بعدما كان مفقوداً في مرتفعات "توركي" بمدينة ديفون.