"رايلي" تحل ضيفاً ثقيلاً على الساحل الشرقي للولايات المتحدة

الشارقة 24 – كونا:

هبت العاصفة "رايلي" بقوة الجمعة، على أجزاء كبيرة من الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مصطحبة معها رياحاً مدمرة وفيضانات ساحلية وثلوجاً كثيفة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 900 ألف نسمة، في وقت أغلقت المكاتب الفيدرالية في واشنطن أبوابها، فيما تسببت العاصفة باقتلاع أشجار.

وتشتد العاصفة "رايلي" التي تحمل رياح الأعاصير في بعض المناطق بسرعة لتصل إلى ما يسميه علماء الأرصاد الجوية بـ "الإعصار القنبلة"، حيث أصدرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات عن أحوال جوية شديدة السوء حتى السبت.

وقالت الدائرة في تغريده عبر "تويتر" "خذوا هذه العاصفة على محمل الجد.. فهي قصة حياة أو موت بالنسبة لأولئك الذين يعيشون على طول الساحل".